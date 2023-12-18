برلمانيون يهنئون الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: لمواصلة مسيرة التقدم والبناء

هنأ برلمانيون بمجلسي النواب والشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، مستحق، لما قام به من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الشعب المصري هو الفائز الحقيقي اليوم.

ووجه الجبلي، التهنئة للرئيس السيسي على الفوز المستحق، كما وجه التهنئة للشعب المصري على فوز الرئيس، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، أكدت حجم المشاركة الكبيرة في الانتخابات، ما يؤكد بدوره مدى وعي المصريين بما قام به الرئيس من إنجازات.

النائب هاني العسال يهنئ الرئيس السيسي بالفوز

من جانبه قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ 39 مليون و702 ألف و 451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، يأتي تتويجا لجهوده التي عكف على تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي شهدت مسيرة من الإنجازات والتنمية غير المسبوقة.

النائب محمد رضا: لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

وجه النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس السيسي لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن الشعب المصري العظيم جدد ثقته في الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات وتحقيق طموحاته وتطلعاته.

وأكد البنا، نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وغير مسبوقة، وتعكس حالة الاصطفاف الوطني من كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة والقيادة السياسية، في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المشاركة غير المسبوقة تعبر عن وعي المصريين بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، ووعيهم بأهمية المشاركة في الحياة السياسية وقيمة صوت كل مواطن.

النائبة نشوى رائف تهنئ الرئيس السيسي

فيما وجهت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في السباق الرئاسي وتوليه فترة رئاسية جديدة، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية شهدت منافسة قوية في مناخ يسوده الحرية والديمقراطية.

بينما أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة انتصار جديد للوطن واستكمال لمسيرته في البقاء والبناء الدولة، لافتة إلى أن المصريين سطروا صورة وطنية رائعة خلال أيام التصويت بالداخل، عبرت عن حالة الترابط الوطني بين كافة فئات المجتمع المصري.