وزير الخارجية يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة: «رئيسا وقائدا للوطن»

بعث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث عبر وزير الخارجية، باسمه وباسم أعضاء الوزارة، عن تهنتهم لرئيس الجمهورية بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية.

شكري: الرئيس السيسي رئيساً وقائداً للوطن

كما وجه وزير الخارجية التهنئة إلى الرئيس السيسي على نجاح التجربة الديمقراطية المصرية البازغة، والتي عكستها نسبة المشاركة التاريخية وغير المسبوقة في الانتخابات من جانب الناخبين، مؤكداً على ما عكسته نتيجة الانتخابات من ثقة الشعب المصري في قيادته، رئيساً وقائداً للوطن خلال مسيرته خلال الأعوام القادمة.

وأعاد الوزير سامح شكري تأكيد تعهد والتزام وزارة الخارجية الدائم بالحفاظ على مقدرات الوطن وحماية مصالحه تحت قيادة رئيس الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خُطاه، وأن تظل مصر دائماً تتبوأ موقعها الرائد بين سائر الأمم والشعوب.