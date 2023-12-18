وكيل «صحة الشرقية» يناقش اعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الصحي

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وإدارة ورؤساء الأقسام الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، الخطة التنفيذية لاعتماد مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

مؤشرات أداء العمل بمستشفى الصدر

تناولت الاجتماعات مناقشة مؤشرات أداء العمل بمستشفى الصدر، وتحديد نقاط القوة والضعف، وما تم من إجراءات بشأن استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية الخاصة باعتماد المستشفى، وتحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة «جهار»، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتي تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض، والعمل على استدامتھا، وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التي تساعد في تحدید مجالات التحسین في الممارسات الإكلینیكیة ومجالات العمل، بالإضافة إلى تحسین سلامة المرضى وتوفیر بیئة عمل آمنة.

عمل المراجعة الداخلية على نظام الجودة

وناقش وكيل وزارة الصحة مع المديرية والمستشفى، جميع المعايير الموضوعة، وتقرير لجنة الاعتماد المبدئي أثناء زيارتها للمستشفى خلال الفترة السابقة، وما تم من إجراءات حتى الآن بشأن استيفائها، مؤكدا أهمية تحسين جميع الأنشطة بالمستشفى، وعمل المراجعة الداخلية على نظام الجودة بالمؤسسة الصحية، قبل التقييم النهائي للحصول على الاعتماد، للانضمام خلال المرحلة المقبلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيل المستشفى واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2023، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.

كما أكد «مسعود» أهمية الإعداد الجيد للصدر ومختلف مستشفيات المحافظة للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والعمل المتواصل على هذا الملف لاستيفاء كافة اشتراطات الجودة والاشتراطات الصحية التي تؤهل المستشفيات للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها، لافتاً إلى أهمية تقسيم تطوير مستشفيات المحافظة إلى مراحل، مع تحديد أولويات كل مرحلة، ودراسة احتياجات كل مستشفى على حدة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأقسام الطبية المختلفة بها، مع التأكيد أيضا على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.