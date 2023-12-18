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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الغرف السياحية» عن فوز الرئيس السيسي بفترة جديدة: الشعب انحاز إلى الاستقرار

كتب:

عبده أبوغنيمة
07:55 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

هنأ الاتحاد المصري للغرف السياحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بثقة أبناء مصر وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في ولاية رئاسية جديدة، قائلا: «يؤكد الاتحاد أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الثقة التي أولاها له أبناء مصر في انتخابات ديمقراطية شهد لها العالم، والاتحاد على يقين أن الشعب بإعادة انتخابه للرئيس السيسي انحاز للاستقرار والأمن والأمان» .

التنمية الشاملة في عهد الرئيس السيسي

وأضاف الاتحاد في بيان له منذ قليل، أن الرئيس السيسي منذ توليه زمام المسؤولية ينحاز للتنمية الشاملة التي تحدث علي أرض مصر بكل ربوعها، لافتا إلى أن الشعب برهن على وقوفه خلف الرئيس في ولاية جيدة لاستكمال ما بدأه من جهود كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة.

دعم القطاع السياحي

وتابع: «اتحاد الغرف السياحية يهنئ نيابة عن القطاع السياحي الخاص الرئيس السيسي، ويجدد في نفس الوقت ثقته التامة في استمرار الدعم اللا محدود وغير المسبوق الذي شهده القطاع السياحي وصناعة السياحة في عصر الرئيس السيسي، و أن الدعم والرعاية التي يشهدها القطاع السياحي يعكس ثقة القيادة السياسية في هذه الصناعة الحيوية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي المصري وتحقيق الرخاء المنشود للوطن والمواطنين المصريين».

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