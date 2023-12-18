بوتين: فوز السيسي في الانتخابات اعتراف كبير بجهوده في جميع المجالات

أفادت قناة «إكسترا ينوز» في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وقال بويتن للرئيس السيسي: «فوزك المقنع في الانتخابات الرئاسية دليل واضح على الاعتراف الكبير بجهودك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسة الخارجية».

وتابع: «أؤكد استعدادنا لمواصلة العمل المشترك البناء بشأن استمرار تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية والشؤون الدولية».

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، أنَّ إجمالي ما حصل عليه السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.