رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بوتين: فوز السيسي في الانتخابات اعتراف كبير بجهوده في جميع المجالات

كتب:

مريم جاد
07:04 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أفادت قناة «إكسترا ينوز» في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وقال بويتن للرئيس السيسي: «فوزك المقنع في الانتخابات الرئاسية دليل واضح على الاعتراف الكبير بجهودك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسة الخارجية».

وتابع: «أؤكد استعدادنا لمواصلة العمل المشترك البناء بشأن استمرار تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية والشؤون الدولية».

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، أنَّ إجمالي ما حصل عليه  السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.

اقرأ المزيد:

رئيس أوزبكستان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

أبو الغيط يهنئ السيسي بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الصناعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

أسامة الأزهري يهنِّئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

نقيب الفلاحين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «النواب» يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

الشركة المتحدة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

«التنسيقية» تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم مريم جاد