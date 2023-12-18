تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تمكنت خلالها من تنفيذ 14 قرار إزالة للتعديات بعزبة أبو سعيد بقرية متبول، بمساحة قدرها 16 قيراط أرض زراعية ومخالفات بناء، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وجرى تسليم الأرض لجهة الولاية.

تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات

جاء ذلك بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبحضور هاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وحمادة الرويني، رئيس قرية متبول، ومحمد توفيق، رئيس قرية إسحاقة، وحضور فني الإدارة الهندسية، ومندوب حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية بالقرية.

القضاء على التعديات على الأراضي الزراعية

وتستمر جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ في مجابهة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد ليلاً ونهاراً، من خلال استمرار الحملات الموسعة، تنفيذاً لسياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع أنواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.