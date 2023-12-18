ولي عهد دبي عن فوز الرئيس السيسي بفترة جديدة: نبارك له ثقة الشعب المصري

هنأ ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

مباركة للرئيس السيسي لفوزه بولاية جديدة

وكتب ولي عهد دبي على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «نبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية، ونبارك له ثقة الشعب المصري الشقيق لاستكمال مسيرة التنمية، وتمنياتنا لمصر وقيادتها وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والازدهار».

إحصائيات حول الانتخابات

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين، أن إجمالي من لهم حق التصويت هم 67 مليون و22 ألف و437 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج، وصل لـ 44 مليون و777ألف و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين.