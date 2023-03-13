ولي عهد دبي يحتفي بميلاد ابنه محمد وينشر صورته على «إنستجرام»

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صور ابنه محمد، المولود قبل أسبوعين على حساب الصور «إنستجرام».

صورة تضم الأجيال الثلاثة

وظهر في الصورة الطفل ويحمله جده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في صورة تجمع الأجيال الثلاثة، والصورة الثانية كانت للشيخ حمدان وهو يحمل ابنه المولود حديثا وكتب عليها «اللهم احفظهم».

منشورات عبر مواقع التواصل عن المواليد الجدد

ونشر من قبل الشيخ حمدان صورة أولى حملت اسم المولود وكتب في المنشور «اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لنا، وبارك لنا فيه»، وقد استقبل الشيخ محمد الملقب بفزاع توأمه شيخة وراشد في مايو عام 2021 ونشر حينها صورة لولد وبنت في إشارة إلى الطفلين.

موعد زواج الشيخ حمدان

وتزوج الشيخ حمدان في عام 2019 من الشيخة «شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم» وهو نفس اليوم الذي تزوج فيه شقيقاه الشيخ مكتوم والشيخ أحمد.