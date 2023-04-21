ولي عهد دبي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد راشد بن سعيد في زعبيل

أدى ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد الشيخ راشد بن سعيد في زعبيل، وفقًا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر

كما أدى عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يرافقه ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الشيخ سعود بن راشد المعلا، يرافقه ولي عهد أم القيوين الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».