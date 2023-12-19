5 معلومات عن أول غرفة مؤمنة لضحايا العنف ضد المرأة بالإسكندرية

استحدثت محافظة الإسكندرية، غرفة مؤمنة مخصصة للمرأة ضحية العنف بمحكمة شرق الإسكندرية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى محاكم الجمهورية، وهو أمر يساعد الضحية على الإدلاء بشهادتها دون أي تأثير نفسي سلبي أو ضغوطات أو تعرضها لخطر، ما يعطي فرصة أكبر لإبلاغ أي مرأة عن أي عنف تتعرض له.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 5 معلومات عن أول غرفة مؤمنة مخصصة لضحايا العنف ضد المرأة في مصر، حسب ما كشفته محافظة الإسكندرية، في بيان، حتى يعرف المواطنون أهمية الغرفة وتأثيرها الإيجابي في حياة أي مرأة تعرضت للعنف.

تجهيزات الغرفة المؤمنة

- تم تصميم الغرفة وفقا لمعايير العدالة الناجزة العالمية، الذي يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العدالة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

- تجهيز الغرفة تقنيا ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة، وفقا لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.

- افتتاح المنطقة المؤمنة للمرأة في إطار التعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي، المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مزايا الغرفة المؤمنة

- الغرفة تٌوفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة، بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغط من جانب الخصوم.

- تساعد الغرفة المجني عليها من عدم سماع أي مسببات للإيذاء أو الصدمة.

- توفير المساحة الآمنة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.

- الغرفة تتواجد بها المرأة بعيدا عن الجاني، حتى لا تتأثر نفسيا حين الإدلاء بشهادتها وذلك بكل سهولة وأمان.