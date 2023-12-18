عضو تنسيقية الأحزاب: الرئيس السيسي فاز بإرادة المصريين لاستكمال الإنجازات

هنأ حسام الدين محمود، أمين شباب الجمهورية بـ«حزب مصر بلدي» وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه بولاية جديدة بأغلبية ساحقة، قائلا إن فوزه أكد تطلع وثقة الشعب المصري، في تغلب الدولة المصرية على التحديات الخارجية والداخلية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإرادة المصريين في استكمال مسيرة الإنجازات، التي انطلقت منذ 10 سنوات.

فوز الرئيس السيسي في ظل تعددية تنافسية

أضاف «محمود» خلال اتصال هاتفي عبر فضائية «الحياة» في برنامج «الحياة اليوم»، أن ظهور الشباب بهذا الشكل الكبير في الانتخابات الرئاسية، بمثابة رد للجميل بعد سنوات شهدت فيها الدولة المصرية، تتويجا لدور الشباب من تأهيل إلى تمكين حتى أصبح الشباب المصري جزءا فاعلا في العملية السياسية والتنموية، وشريك في صناعة القرار، وبناء الدولة، وهو ما انعكس على الإقبال الكثيف للشباب في الانتخابات في الخارج والداخل.

وتابع: «جاء فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل تعددية تنافسية وانتخابات نزيهة وإقبال كثيف من الشعب المصري غير مسبوق في مسيرات بالملايين لاختيار الرئيس ودعم مسيرة الإنجازات التي بدأت منذ 2014 ، حيث شهد القاصي والداني بحيادية الانتخابات وبالملحمة الوطنية الديمقراطية التي رسمها الشعب المصري وعبر بها عن إرادته الحرة».

الاستثمار فيما تحقق من إنجازات

وواصل: «علينا الاستثمار فيما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات للتنمية والنهوض بالدولة المصرية وتقديم المزيد من الجهود من كافة الفاعلين من المجتمع من مكوناته المختلفة لاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء الديمقراطي وكذا المشروعات القومية وبناء الجمهورية الجديدة حلم المصريين كلهم».