قصواء الخلالي عن نتائج الانتخابات الرئاسية: اختيار موفق للمصريين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اليوم فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة.

وأضافت: بالطبع هذا الحدث هو الأبرز اليوم بالشرق الأوسط وليس في مصر فقط، وجرى تداوله على النطاق العالمي إلى حد بعيد للغاية، ومنذ لحظة الفوز وحتى الآن لم تتوقف الأخبار والتحليلات والتهاني على كافة المستويات.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة، كما أن تفاصيل الفوز بها الكثير من التفاصيل المبهجة، مردفة: «نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي لفترة ولاية جديدة».

وأشارت قصواء، إلى أن حمل مصر ثقيل وأمرها ليس بسيطاً أو هيناً، واختيار المصريين كان في هذه اللحظة موفق، في فترة مملوءة بالمسؤولية الثقيلة والتحديات الصعبة والمخاطر والمهددات الكثيرة، وتحديات تواجه الأمن القومي المصري على أعلى وأخطر مستوى.

ولفتت إلى أن مصر في وسط كل تفاصيل التهديدات والوضع الملتهب وأمور غير مستقرة على الحدود، كانت بحاجة إلى قائد بحجم الرئيس السيسي.