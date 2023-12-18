رئيس حزب الاتحاد: توافد الشعب على الانتخابات الرئاسية يعكس صدقه ووعيه

قال اللواء رضا صقر، المنسق العام لتيار الإصلاح الحر ورئيس حزب الاتحاد، إن الشعب المصري توافد على الانتخابات الرئاسية بكثافة، سواء في الداخل أو الخارج، ما يؤكد صدق ووعي الشعب المصري، وحرصه الوطني، وإحساسه بأهمية أمن الوطن، والاصطفاف حوله في الاستحقاق الدستوري، وفي الأزمات والتحديات.

وأضاف «صقر»، خلال مداخلة هاتفية في إذاعة «شعبي إف إم»، أن الانتخابات الرئاسية عكست الإجماع الشعب والاصطفاف حول الرئيس السيسي، لأنه بعد حصوله على ثقة الناخبين، وفوزه باكتساح بالانتخابات الرئاسية لمدة 6 سنوات، يشير إلى أنه بالرغم أنه فوز معتاد للرئيس السيسي ويعبر عن شعبية جارفة في الشارع المصري، إلا أنه فوز استثنائي لأنه له دلالات من حيث التوقيت وشكل المنافسة.

ولفت إلى أن مصر تمر بتوقيت استثنائي نظرا للتحديات الحالية في الوطن، والاعتداءات على أهالي غزة، ومحاولة تهجيرهم القسري إلى سيناء، ومن ثم كان هذا ظرفا استثنائيا، كما يعد ظرف استثنائي، نظرا لمرور الإقليم باضطرابات غير طبيعية، والمقصود بإدخال مصر لحروب، والجيش المصري يتورط فيها.