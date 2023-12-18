كاتب صحفي: الانتخابات الرئاسية تجربة ديمقراطية تقترب من حد الكمال

هنأ الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، الشعب المصري بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، قائلا إن التصويت في الانتخابات الرئاسية كان كبيرا وتعد تجربة ديمقراطية تقترب من حد الكمال، سواء في الداخل أو الخارج، كما أنها ترجمة لتهيئة المناخ العام من خلال الحوار الوطني الذي ناقش كل القضايا بحرية وتحريك للمشهد السياسي والحياة السياسية.

عوامل كثيرة أسهمت في إقبال المصريين على التصويت

وأضاف «أبوشامة»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك عوامل كثيرة أسهمت في إقبال المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأهم عامل حكم في جاذبية الانتخابات بالنسبة للمصريين هو عدالة المنافسة.

تصويت غير مسبوق في تاريخ مصر

وأشار إلى أن الانتخابات حققت تصويتا غير مسبوق في تاريخ مصر، حققت أيضا في تاريخ الاستحقاقات الدستورية الرئاسية عدالة كاملة للمنافسة بوجود 4 مرشحين متنافسين، وهيئة قضائية تشرف للانتخابات ما خلق حيوية للمشهد الانتخابي.