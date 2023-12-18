دعم الحياة السياسية.. إطلاق الحوار الوطني وعودة الروح للأحزاب بعد عصور التهميش

سنوات من التهميش عاشتها الحياة السياسية فى مصر، كانت الأولوية لفئة معينة أو حزب بعينه، وظهر ذلك جلياً حينما تولى تنظيم الإخوان الإرهابى مقاليد الحكم فى مصر، عندها أدركت الدولة بعد ثورة 30 يونيو، وتحديداً مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، ضرورة تحقيق إصلاح سياسى يضمن انفتاحاً سياسياً وحرية فى ممارسته على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون بعد أن نجحت الجهود فى تثبيت ركائز الدولة، والتغلب على التحديات الأمنية.

ومن أجل انفتاح سياسى وحزبى، عملت الدولة على إحداث نقلة نوعية فى الإصلاح السياسى وبلورته بشكل أشمل من خلال توجيه الدعوة للحوار الوطنى فى أبريل 2022، ‏فتحدث الرئيس السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وقتها، عن إصلاح سياسى وحوار وطنى يتسع لقوى سياسية عدة، ويشمل أولويات وقضايا العمل الوطنى، وبالنظر إلى طبيعة الترتيبات السياسية التى سادت خلال السنوات الماضية فإن حواراً بهذا الشمول والاتساع هو فى حد ذاته يريد إصلاحاً سياسياً، ويمثل فتح حوار تشارك فيه قوى سياسية عدة ويغطى قضايا العمل الوطنى الرئيسية فتحاً للمجال العام وهو المضمون الأهم لدعوة الإصلاح السياسى التى أطلقها الرئيس.

‏فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى على الإيمان العميق لدى القيادة السياسية بأنه لا مجال لإقصاء أى وجه أو رأى طالما أن مختلف هذه التوجهات والآراء تنطلق من أسس وطنية فى المقام الأول.

ولكى يكتمل التمكين السياسى كان لا بد من مظلة جامعة توحد صفوف شباب الأحزاب وتدمج السياسيين المستقلين معاً على مسار صحيح وواضح هدفه الأساسى مصلحة الوطن، مظلة تعلو تحتها الأصوات وتختلف الأيديولوجيات وتتعدد وجهات النظر، ولكن كل ذلك من أجل هدف واحد هو مصر، ومن هنا كانت فكرة تدشين «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، التى تضم مجموعة من الكوادر السياسية والحزبية الشبابية، وجرى الدفع بهم على اختلاف توجهاتهم وأيديولوجياتهم فى الترشح للمؤسسة التشريعية بجناحيها مجلسى «النواب والشيوخ»، وحققت قدراً كبيراً من التمكين السياسى للشباب.

وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عضو مجلس الشيوخ، إنه من غير المقبول ما يردده البعض من أن الأحزاب السياسية ليس لها أى دور فاعل على الأرض، لافتاً إلى أن من يردد مثل هذه الأقاويل يريد هدم البنية السياسية فى مصر وله أهداف مغرضة، ولا يسعى سوى نحو الخلافات وليس ما هو منوط بنا الآن نحو بناء الدولة ومواجهة التحديات.

من جانبها، قالت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «التنسيقية» أسهمت بشكل ملموس فى تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة السياسية ولديها رؤية تتعلق بالمحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، ورؤية «التنسيقية» تستهدف تعزيز مسيرة الوصول إلى الجمهورية الجديدة، وهى من مسماها منصة قائمة على أفكار الشباب، ومن أهم مستهدفاتها تنمية الحياة السياسية وخلق كوادر سياسية من الشباب سواء من الحزبيين أو المستقلين، بمختلف أيديولوجياتهم وخبراتهم المهنية والأكاديمية.

وأكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قدم دعماً حقيقياً للشباب كانوا قد افتقدوه منذ سنوات طويلة، إذ آمن بهم وبأحلامهم وطموحاتهم وفتح أمامهم الطريق للانطلاق والإبداع.