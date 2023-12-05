حملة السيسي: نعمل على ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية

أكد عماد خليل، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، أن الحملة تعمل على ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي ويشارك فيه أكبر عدد من التيارات السياسية ودعم اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات بمشاركة كثيفة للشباب والمرأة.

الحملة تعمل على ترسيخ التعددية السياسية

وأضاف «خليل» في لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، عبر قناة CBC: «هناك أيضا، تعزيز منظومة حقوق الإنسان ودعم منظومة العدالة الناجزة وتعزيز تمكين المرأة والشباب واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد».

وواصل: «رؤيتنا بدأها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قبل إعلان ترشيحه للرئاسة ورأينا الحوار الوطني والمناقشات التي شاركت فيها جميع التيارات والأحزاب السياسية وكانت الجلسات مذاعة على الهواء بالاستماع لرؤية المشاركين، ومرشحنا أكد مرارا وتكرارا أن ما يتفق عليه المجتمعون في الحوار الوطني سيقوم بالتوجيه بإقراره».