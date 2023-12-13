وكيل أول النواب يكشف 5 حقائق عن الانتخابات الرئاسية.. أبرزها إثراء الحياة السياسية

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أنّ النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات الرئاسية من خلال المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من المصريين مقارنة بأى استحقاقات انتخابية سابقة، كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة، جاء في مقدمتها أنّ الشعب المصري العظيم لديه وعي وإدراك كاملين بأن هناك العديد من الظروف الاقليمية والدولية الصعبة والمعقدة، تحتم استمرار تماسك وحدة المصريين ووقوفهم صفا واحدا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية

وقال «سعد الدين» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنّ الحقيقة الثانية تتمثل في أن هناك 4 مرشحين يتنافسون فيها بينهم، مرشح مستقل و3 ينتمون إلى أحزاب سياسية، لافتا إلى أن أهم مكسب في هذه الانتخابات هو أن المواطن المصري تعرف على دور الأحزاب السياسية في إثراء الحياة السياسية، وهذا الأمر جعل غالبية المصريين ممن لهم حق الانتخاب يخرجون في طوابير طويلة، ويكفى مصر شرفا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي الأكبر فى تاريخ مصر الحديث، مشيراً إلى أن الحقيقة الثالثة توجيه المصريين صفعة قوية لكل من طالبوا من قوى الشر والإرهاب والظلام من المصريين مقاطعة هذه الانتخابات.

وأضاف وكيل أول مجلس النواب، أنّ الحقيقة الرابعة تتمثل في ثقة المصريين وبلا حدود في القضاء المصري الشامخ وحرصه على نزاهة جميع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات والمجالس الشعبية المحلية المقبلة، من خلال وجود قاض على كل صندوق انتخابي موجها تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر الشرفاء على جهودهم الكبيرة في إنجاح هذه الانتخابات، وحرص المصريون على استمرار دعمهم للدولة المصرية للحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار في كل ربوع مصر.

دور الجيش والشرطة في تأمين العملية الانتخابية

ووجه «سعد الدين» تحية قلبية لكل المصريين من الرجال والنساء والشباب على مشاركتهم الواسعة في هذه الانتخابات، مشيدا بالجهود العظيمة للجيش والشرطة في تأمين هذه الانتخابات، ومساندة كبار السن وذوى الهمم في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، معربا عن سعادته الغامرة بالمشاهد الإنسانية الرائعة من رجال الجيش والشرطة والقضاة في تلاحمهم مع كل المصريين في هذا العرس الديمقراطي الرائع الذي انبهر به العالم كله.

وقال إنّ هذه الانتخابات كانت ناجحة وباعتراف جميع وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك أنه لم يتم رصد أي مخالفات على مدى الـ3 أيام التي تمت فيها هذه الانتخابات.

وأكد أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه الانتخابات الرئاسية، فإن مصر مقبلة على ممارسة سياسية حزبية وديمقراطية جديدة ستجعل من مصر واحدة من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله، موجها التهنئة القلبية لمصر وشعبها العظيم على نجاح هذه الانتخابات.