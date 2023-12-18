رئيس «خطة النواب»: الدولة حققت استقرارا اقتصاديا بدعم الصناعة الوطنية والاستثمار

أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ الدولة نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال إصلاحات شاملة فى كل القطاعات، كذلك يتم العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.

استغرق البناء الاقتصادى للدولة سنوات طويلة.. كيف تابعت ذلك؟

- منذ توليه المسئولية سعى «السيسى» جاهداً لبناء مصر اقتصادياً، ولا نزال فى مرحلة البناء، والفترة المقبلة هى مرحلة جنى الثمار، وبناء الدولة تم عبر العديد من الخطوات، أولاها تحقيق الاستقرار بمفهومه الأوسع، عن طريق تحقيق الاستقرار الأمنى على الأرض، فنَعِمَ المصريون بالأمن والأمان، وأصبح لدينا جيش قوى تم تحديثه بالأسلحة المتطورة والتدريب القوى من أجل حماية الحدود المصرية، وفرض السيطرة حتى لما وراء الحدود، كذلك أرسى حالة من الاستقرار السياسى سبقتها إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع الدستور، وشاهدنا خلال السنوات الماضية إنشاء المشروعات القومية الكبرى، فهناك إصلاحات كاملة وشاملة فى كل مناحى الاقتصاد.

هل أثرت الأزمات الدولية، وعلى رأسها جائحة «كورونا»، على حالة استقرار الاقتصاد؟

- بالرغم من ظهور الجائحة فى بدايات عام 2020، إلا أنّ الدولة نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى واستكمال ما بدأته من إصلاحات اقتصادية، الأمر الذى أدى إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ. خلال تلك الفترة. وقبل بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، انخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل 10 سنوات من الآن، ولم تكتفِ القيادة السياسية بهذا فحسب، بل أخذت على عاتقها تحقيق الاستقرار الاجتماعى عبر إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة المرتبات والمعاشات التى كانت متدنية، من أجل تخفيف الأعباء على المواطن.

كيف أدارت القيادة السياسية عملية جذب المزيد من الاستثمارات؟

- عملت القيادة السياسية على بناء البنية التحتية للمجتمع، وتلك هى مقومات رئيسية لعملية جذب الاستثمارات، حيث تم بناء شبكة الطرق والكبارى والأنفاق، وكذلك محطات المياه والصرف العملاقة، وعملت الدولة على تهيئة مناخ الاستثمار، واعتمدت فى إنجاز ذلك على 5 مكونات، أهمها إرساء مفهوم الاستقرار، وتحديث البنية التحتية وإعادة بنائها، وتحديث البنية التشريعية، والمضى قُدماً نحو التحول الرقمى من أجل تقليل التدخل الخاص بالعنصر البشرى والبيروقراطية، فعملت الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، وأطلقت القيادة السياسية العديد من التسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار، مع تذليل العقبات أمام المستثمرين، وإصدار الرخصة الذهبية، ومساعدة القطاع الخاص ليلعب دوراً مؤثراً خلال الفترة المقبلة.

وماذا عن المناطق الصناعية؟

- تم تدشين مناطق صناعية جديدة، كذلك يتم علاج أزمة المصانع المغلقة، بجانب تدشين موانئ جديدة ومطارات، وكذا العاصمة الإدارية.