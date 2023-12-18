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الرئيس السيسي يؤكد لـ«أبو مازن» موقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية

كتب:

محمد أبو عمرة
10:04 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس السيسى ..صورة أرشيفية

الرئيس السيسى ..صورة أرشيفية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي تقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بولاية جديدة، وتجديد ثقة جموع الشعب المصري فيه، متمنيًا للرئيس خالص النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة مصر والأمة العربية، ومشيدًا بالدعم المصري الدائم للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر للرئيس أبو مازن، مؤكدًا موقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية، وحرص مصر على بذل كل الجهد الممكن لحماية الأشقاء في فلسطين والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

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