«المشروعات المتوسطة» تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجميع العاملين بالجهاز، بالتهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أنهم يجددون العهد على بذل أقصى الجهد للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وتنفيذ توجيهات الرئيس، بتفعيل دور الجهاز والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم، للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، والتوسع في تقديم خدمات الجهاز للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

العملية الانتخابية

أكد «رحمي»، أن الجهاز مستمر في العمل والانتاج لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأها الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة، بسواعد وأيدي شبابها وفتياتها، موضحا أن مشاركة المواطنين الإيجابية في العملية الانتخابية، إنما تؤكد ثقة المواطن المصري في قيادته الحكيمة، وقدرتها على تحقيق آماله وطموحاته العريضة في مستقبل أفضل.