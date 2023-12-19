رسوم التصالح في مخالفات البناء بعد إقرار القانون رسميا.. قسط على 5 سنوات

بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، من المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح وسعر المتر في المادة 8 من القانون حيث تصدر السلطة المُختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه مع الاسترشاد بأسعار التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها.

سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار

وأشار قانون التصالح إلى أنه يتم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما، من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

وتابع القانون، أنه يجوز أداء باقٍ مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحُدده اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.

وأشار القانون إلى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بمخالفات البناء محل الطلب.