كنائس الإسكندرية تنظم صلوات للتضامن مع فلسطين.. تعرف على المواعيد 

أعلنت عدد من كنائس الإسكندرية، تنظيم وقفات صلاة خلال الأسبوع الجاري للصلاة من أجل الشعب الفلسطيني، وأن يحل السلام مكان الحرب، وذلك على مدار عدة أيام خلال الأسبوع الجاري.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وقفات الصلاة بكنائس الإسكندرية خلال الأسبوع الجاري، للصلاة من أجل أهالي فلسطين، وهي الوقفات التي تبدأ اليوم.

مواعيد وقفات الصلاة لأهالي فلسطين في كنائس الإسكندرية

تنطلق مساء اليوم الأحد وقفة صلاة داخل كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك في شرق الإسكندرية من أجل الصلاة لأهالي فلسطين، فيما تقيم الكنيسة صلاة أخرى لأهالي فلسطين مساء الأربعاء المقبل.

فيما تختتم كاتدرائية القيامة التابعة للكنيسة الكاثوليكية، الصلوات مساء الخميس المقبل.

دعوة من البابا فرنسيس للصلاة

وقال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه تلبية لدعوة البابا فرنسيس بالصلاة من أجل السلام بفلسطين، تنظم كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية وقفة تضامنية مع أهالينا في فلسطين بسبب العنف المتزايد عليهم من قبل إسرائيل يعقب ذلك صلاة وسجود من الشعب.