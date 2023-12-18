لقاءات علمية في مساجد مطروح بعنوان «الإمام أبي داود وجهوده في تدوين السنة»

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح لقاءات علمية في المساجد على مستوى مراكز المحافظة، تحت عنوان الإمام أبي داود وجهوده في تدوين السنة المطهرة، وحاضر فيها الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وبحضور الشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة، والشيخ إبراهيم محفوظ مدير إدارة أوقاف غرب مطروح.

التعريف بالإمام أبي داود

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن أئمة وعلماء الأوقاف في المساجد تناولوا خلال اللقاءات الدينية التعريف بشأن الإمام أبي داود من حيث نسبه ونشأته وتعليمه وعلمه وثناء شيوخه عليه، وكيف حاز إعجاب معاصريه وثقتهم، خاصة وأنه عدّه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء، من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، وقال عنه إبراهيم الحربي لما صنف كتاب السنن: «أُلِين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد»، وذكر الحاكم أبو عبد الله يوم أن قال: «أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة».

لقاءات دينية في اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه أقيمت فعاليات الأسبوع الثقافي لليوم الثاني على التوالي في المساجد الكبيرة بمائة وثلاثين مسجداً متفرقا بإدارات الأوقاف الفرعية بمشاركة الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بمطروح.

قوافل الأوقاف إلى المدارس

وأوضح أنه يجري تنظيم خلال الأسبوع الجاري، قوافل دينية تتوجه إلى مدارس المحافظة للتوعية الدينية والتثقيفية، حيث يتوجه 104 أئمة إلى مساجد مطروح ومراكزها وقراها لتوعية أبناء طلبة وطالبات المدارس.