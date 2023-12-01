«أوقاف مطروح» تطلق قافلتين دعويتين للمناطق النائية غرب المحافظة

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن انطلاق قافلتين دعويتين متجهتين للمناطق النائية غرب مطروح، في منطقة القصر ووادي الرمل، والمتجهة شرقا حتى رأس الحكمة.

والتقى «عرفة» بالدعاة من أعضاء القافلتين، قبل توجههم إلى المساجد المكلفين بها، بحضور الشيخ محمد مصطفى، مدير الدعوة، والشيخ سامي عبيد، مدير شؤون الإدارات، والشيخ إبراهيم محفوظ، مدير إدارة أوقاف غرب، والشيخ رضا البرلسي، مدير إدارة أوقاف شرق.

القوافل بالمناطق النائية دعوة وتصحيح مفاهيم

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن هناك اهتمام كبير بالقوافل الدعوية المتجهة لأبناء القبائل في المناطق النائية، مشيرا إلى أن الدعوة والبلاغ وتصحيح المفاهيم والكلمة الطيبة، وغرس القيم والأخلاق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ينبغي أن تصل للقاصي والداني وتجوب المدن والقري والنجوع، مع مراعاة أحوال المدعوين والإجابة على أسئلتهم والاهتمام بمقاريء الجمهور، ليكون للكبار حظ من كتاب الله.

الحذر من غضب الله

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أهمية خطبة الجمعة اليوم، التي تأتي تحت عنوان الحذر واليقظة في القرآن الكريم، موضحا أن الحذر في القرآن تعددت صوره، بين الحذر من غضب الله عز وجل، مستشهدا بقولة تعالي: (فليحذر ٱلَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦۤ أَن تُصِیبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ یُصِیبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمٌ)، والحذر من أعداء الله وأعداء دينه: (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِیعࣰا).

وتابع: «كما ينبغي الحذر من الأعداء، والحذر أكثر من أذناب المثبطين لكل همة، الذين ينشرون اليأس والقنوط، ويحاربون الإيجابية ويدعون الناس للسلبية، قال المولى في كتابه: (قَدۡ یَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلۡمُعَوِّقِینَ مِنكُمۡ وَٱلۡقَاۤىِٕلِینَ لِإِخۡوَ ٰ⁠نِهِمۡ هَلُمَّ إِلَیۡنَاۖ وَلَا یَأۡتُونَ ٱلۡبَأۡسَ إِلَّا قَلِیلًا، أَشِحَّةً عَلَیۡكُمۡۖ فَإِذَا جَاۤءَ ٱلۡخَوۡفُ رَأَیۡتَهُمۡ یَنظُرُونَ إِلَیۡكَ تَدُورُ أَعۡیُنُهُمۡ كَٱلَّذِی یُغۡشَىٰ عَلَیۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلۡخَوۡفُ سَلَقُوكُم بِأَلۡسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلۡخَیۡرِۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ لَمۡ یُؤۡمِنُوا۟ فَأَحۡبَطَ ٱللَّهُ أَعۡمَـٰلَهُمۡۚ وَكَانَ ذَ ٰ⁠لِكَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرࣰا)».