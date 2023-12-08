«أوقاف مطروح» تطلق 3 قوافل دعوية للمناطق النائية والصحراوية بالمحافظة

أطلقت مديرية أوقاف مطروح 3 قوافل دعوية في نجوع الصحراء الغربية، والتقت بالمواطنين في المساجد المنتشرة في كل قرية ونجع، وتنظيم لقاءات دينية ومقارئ القرآن الكريم، ودار حديث القوافل الثلاث عن الإيجابية والتعاون والإحساس بالمسؤولية الدينية والوطنية، ولفتت الأنظار إلى أن الإيجابية تعني المبادرة والمسارعة إلى كل ما فيه خير البلاد والعباد، وتوجهت القافلة الأولى بقيادة الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وبصحبته الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة بالأوقاف، إلى إدارة الحمام.

توزيع القافلة في الصحراء الغربية

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن القافلة توجهت لمساجد قرى البنجر والمنخفض والريف المصري في عمق الصحراء الغربية كالتالي:

- الشيخ سليمان حسين مطاوع مدير إدارة الحمام في مسجد التوبة 27 بقرى البنجر.

- الشيخ أحمد عيد عبد العاطي بركات بمسجد أبو الغراديق بالمنخفض.

- الشيخ صادق عبد المحسن صادق بمسجد الكبير بالحمام.

- الشيخ محمد محمود بدر بمسجد الرحمن بالحمام.

- الشيخ ربيع زيدان ربيع بالمسجد الكبير 28.

- الشيخ محمود محمد مصطفى بمسجد القرية 29.

- الشيخ عبد النبي موسى زلط بمسجد القرية 25.

- الشيخ أحمد مصطفى بكري بمسجد السيد درويش.

القافلة في السلوم

وأضاف أن القافلة الثانية توجهت لإدارة أوقاف مدينة السلوم يترأسها الشيخ إبراهيم شحاتة الفار مدير المتابعة، والشيخ سامي سالم عبيد مدير شؤون الإدارات، والتي جرى توزيعها حسب خطة الدعوة بالمديرية كالآتي:

- الشيخ إبراهيم شحاتة الفار بالمسجد الكبير بالسلوم.

- الشيخ سامي سالم عبيد بمسجد العاشر من رمضان بالسلوم.

- الشيخ محمد محمد علي نصار مدير إدارة السلوم بمسجد الفتح بالسلوم.

- الشيخ محمد سيد محمد بمسجد رياض الصالحين.

- الشيخ محمد محمود جمعة بمسجد الإيمان.

- الشيخ عبد الرحمن علي عبد الرحمن مسجد الجمرك القديم.

- الشيخ محمد عبد الباسط علي حسين مسجد التوحيد.

- الشيخ عبد الحميد فريد محمد أحمد مسجد الهداية.

- الشيخ جهاد محي الدين كمال مسجد الجمرك الجديد.

- الشيخ ممدوح البلكيمي مسجد المغفرة.

قافلة الضبعة

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، أنه في الوقت ذاته الذي توجهت فيه القافلة الثالثة إلى إدارة الضبعة بقيادة الشيخ عماد صلاح وصال مسؤول شؤون القرآن بالمديرية وبصحبته الشيخ إسماعيل حسن إسماعيل الجربة مدير إدارة أوقاف الضبعة، وذلك في الأماكن التالية:

- الشيخ عماد صلاح وصال بالمسجد الحمد غزالة.

- الشيخ إسماعيل حسن إسماعيل الجربة بمسجد الرحمة بالضبعة.

- الشيخ إبراهيم جلال السيد بمسجد الفتح بالضبعة.