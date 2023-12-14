«أوقاف مطروح» تطلق فعاليات برنامج «حصن طفلك» بحضور 300 طفل

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، انطلاق أولى فعاليات برنامج «حصن طفلك» بحضور 300 طفل بقاعة المناسبات بمسجد سيدي العوام بمرسى مطروح، وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشاب المتألق يوسف عويس تبعته أنشودة، وفقرة شعرية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعها مجموعة من أطفالنا المتميزين، ألقوا بعض أبيات من الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، تبعها بعض أبيات من أرجوزة الآداب، التي كتبها ونظمها الإمام المتميز الشيخ محمد فاخر إمام مسجد قباء بإدارة غرب مطروح.

أحفاد الصحابة

وقال فضيلة الشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة بأوقاف محافظة مطروح إن هذه النماذج من الأطفال هي خير من يمثل أحفاد الصحابة والتابعين والأبطال المجاهدين أحفاد صلاح الدين الأيوبي وحين نرى هذا الوعي من أطفال أمتنا فهو خير داع للاطمئنان وعدم القلق على مستقبل أمتنا فهؤلاء هم أبطال المستقبل ورجاله الذين سيحملون راية النصر بإذن الله.

أطفال من النبات الطيب

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أننا حين نرى هذا النبت الطيب من أطفال أمتنا يغمرنا التفاؤل ونستبشر بالمستقبل ونسعى جاهدين لتحصينهم بالعلم والثقافة والفكر ونزكي نفوسهم ونغرس فيهم الانتماء للأسرة والوطن والعروبة والانتماء لهذا الدين الذي أحيا موات قلوبنا، وجعلنا نعيش حياتنا كلها تعبدا لله وخدمة للوطن مستشهداً بقولة تعالي :«قُلۡ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحۡیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ لَا شَرِیكَ لَهُۥۖ وَبِذَ ٰ⁠لِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِینَ»، ولابد أن يكون أبناؤنا محصنين بتاريخ أمتهم عارفين بمقدساتها وفي مقدمتها الأقصى المبارك الأسير أرض الانبياء والشهداء ومهبط رسالات السماء أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأرض التي بارك الله حولها بركة دينية ودنيوية وأنها أرض عربية منذ فجر التاريخ، وأن الدفاع عنها هو دفاع عن ديننا وعروبتنا ومقدساتنا.