يتميز برج العقرب بالشجاعة التي لا مثيل لها والشخصية القيادية الناجحة، والذكاء الذي يساعده على يساعده على ابتكار الأفكار المميزة، وهو محب لعائلته وعمله وطموح يحب التخطيط للنجاح.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 19-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أن اجتهادك وحبك الشديد لعملك جعلك تصل للمكانة التي تحلم بها طوال الوقت، وتستحقها بفضل قدراتك ومهاراتك التي تتمتع بها، وأموالك تزداد وتتحسن وقد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك فكن حريصا على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة.

حظك اليوم برج العقرب حظك عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تقول لك الأفلاك أن حبك الشديد لأفراد عائلتك وحرصك على التودد لهم طوال الوقت، جعلك مثلا أعلى لمن حولك، وساعد على شعورك بالاستقرار والسعادة.