رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

حظك اليوم برج العقرب الأحد 17-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:21 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
برج العقرب

برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بتمتعه بشخصية قيادية ناجحة، لذلك فهو مؤهل دائمًا لتولي المناصب الإدارية، ويتسم بالشجاعة والقدرة على مواجهة أي خطر، ويعرف بحفظ الأسرار والطموح الذي يدفعه دائمًا للتخطيط والنجاح، ويتصف بالإخلاص وحبه الشديد لعائلته وحرصه على التواجد معها طوال الوقت.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 17-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أنك تستطيع إنجاز العديد من المهام المطلوبة منك في وقت قصير، بفضل اجتهادك وذكائك وحبك الشديد لعملك، لذلك تستطيع دائمًا منافسة من حولك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك، أن حبك الشديد لعائلتك وحرصك على التواجد معهم أغلب الوقت، ساعد على شعورك بالاستقرار الأسري وجعلك مثلا أعلى لكل من حولك.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الأسد السبت 16-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان السبت 16-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 16-12-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الثور السبت 16-12-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل السبت 16-12-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 15-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار