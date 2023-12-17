يتميز مولود برج العقرب بتمتعه بشخصية قيادية ناجحة، لذلك فهو مؤهل دائمًا لتولي المناصب الإدارية، ويتسم بالشجاعة والقدرة على مواجهة أي خطر، ويعرف بحفظ الأسرار والطموح الذي يدفعه دائمًا للتخطيط والنجاح، ويتصف بالإخلاص وحبه الشديد لعائلته وحرصه على التواجد معها طوال الوقت.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 17-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أنك تستطيع إنجاز العديد من المهام المطلوبة منك في وقت قصير، بفضل اجتهادك وذكائك وحبك الشديد لعملك، لذلك تستطيع دائمًا منافسة من حولك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك، أن حبك الشديد لعائلتك وحرصك على التواجد معهم أغلب الوقت، ساعد على شعورك بالاستقرار الأسري وجعلك مثلا أعلى لكل من حولك.