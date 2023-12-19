جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالإسكندرية.. «الصم وضعاف السمع»

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع بمدارس التربية الخاصة 2024 بالإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، وذلك للصم وضعاف السمع «التربية الخاصة»، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 9 يناير 2024، حتى الاثنين 15 يناير.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع 2024

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع «التربية الخاصة» 2024 بالإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الثلاثاء 2024/1/9: اللغة العربية الورقة الأولى، اللغة العربية الورقة الثانية.

- الأربعاء 10 يناير: الرياضيات، التربية الدينية.

- ‏الخميس 11 يناير: اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا «نجارة، زخرفة، ملابس، تريكو، هندسة كهربية،حاسبات.

- ‏السبت 13 يناير: رسم نماذج «ملابس، تريكو، أجهزة وقياسات، حاسبات.

- ‏الأحد 14 يناير: رسم فني «نجارة، زخرفة، حاسبات، رسم زخرفي «ملابس،تريكو»

- الإثنين 15يناير: حاسبات نظري