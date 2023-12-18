«تعليم الإسكندرية» تنظم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بالعجمي

حقق طلاب مدرسة طلائع العجمي الرسمية لغات بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارة، بينما حصل أبناء مدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات بالمركز الثاني بعد منافسة قوية بين طلبة المدرستين ولم يتم حسم المسابقة إلا قرب نهايتها، ما أظهر تفوق طلبة مدارس العجمي في جميع المواد الدراسية، ما يؤهلهم للمنافسة على مستوى تعليم الإسكندرية.

الأولاد يثبتون تفوقهم

ويقول بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن جميع الطلاب الذين شاركوا في المسابقة متميزون وأعتبرهم جميعًا فائزين لمشاركتهم في المسابقة، مشيرا إلى أنّ المستوى الذي ظهر به طلاب الإعدادية يبشر بالخير لمستقبل أولادنا الذين يهتمون بدراستهم ويحرصون على التفوق الدراسي والتميز.

تنافس شريف

وتضيف أمل علي، مدير إدارة الخدمات التربوية، أنّ مسابقة أوائل الطلبة تحفّز الطلاب في جميع المدارس على التنافس الشريف الذى ينتج عنة طلبة متفوقين ما يدل على اهتمام الطلاب بالمذاكرة رغم انتشار عوامل الإلهاء وأستطيع أن أقول إنه لدينا جيل واعٍ، يقدر قيمة التعليم ويحرص على التفوق.

وتوضح نادية الطراوي، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات، أنّ هناك مجهودًا كبيرًا يبذله معلمو المدارس الرسمية لغات؛ للوصول بمستوى الطلاب إلى هذا التفوق والتميز، ما يزيد الحماس بين الطلاب في التنافس الشريف، وسيكون هناك عدد كبير من طلاب مدارس العجمي في أوائل الشهادة الإعدادية بنهاية العام.