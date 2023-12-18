«تعليم الإسكندرية» تنفي تعديل مواعيد امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية

نفى الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعديل مواعيد امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية، يوم الأحد المقبل.

مواعيد امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية في الإسكندرية

وأكّد «أبو زيد» لـ«الوطن»، أن مواعيد امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية كما هي دون أي تعديلات، وفق الجداول الرسمية التي جرى إعلانها بالأمس، مشيرًا إلى أن كل ما تردد بشأن تغيير المواعيد لا أساس له من الصحة.

مدير عام التعليم: لا يوجد تعديلات في جداول الامتحانات

من ناحيتها، أوضحت نجلاء سليم، مدير عام إدارة التعليم العام، أنّ الرسالة الصوتية التي انتشرت اليوم، وجاء فيها أن هناك تعديلا لمواعيد الامتحانات لم تصدر عن مديرية التربية والتعليم، مؤكدة أن الجداول المعلنة جرى إعدادها بعناية ولا يوجد فيها أي تعديلات.