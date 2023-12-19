رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

انخفاض أسعار البصل و9 أصناف خضروات اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام

كتب:

سعيد رمضان
06:47 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
أسعار البصل اليوم

أسعار البصل اليوم

انخفضت أسعار البصل اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، وعدد من الخضراوات في مصر بمختلف الأسواق، بشكل ملحوظ، خلال تعاملات اليوم وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم 

وتراجعت أسعار البصل اليوم الثلاثاء 19- 12- 2023، في الأسواق المصرية، حيث انخفض سعر كيلو البصل الأحمر بنحو 2.4 جنيه، ليسجل في المتوسط نحو 28.73 جنيه، وتستعرض«الوطن»، في السطور التالية، أسعار البصل والخضروات بأنواعها المختلفة اليوم، بحسب أخر تحديثات الأسعار المعلنة علي بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو البصل اليوم 

- سجل سعر كيلو البصل الأحمر اليوم في المتوسط نحو 28.73 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 2.4 جنيه.

- تراجع سعر كيلو البسلة اليوم بنحو 1.76%، ليسجل في المتوسط نحو 26.81 جنيه.

- تراجع سعر كيلو الخيار الصوب اليوم بنحو 5.5%، ليسجل في المتوسط نحو 12.41 جنيه.

- تراجع سعر البطاطس اليوم بنحو 4.65% ، ليسجل في المتوسط نحو 17.84 جنيه.

- تراجع سعر الليمون البلدي اليوم بنحو 13.18%، ليسجل في المتوسط نحو 13.96 للكيلو.

- تراجع سعر كيلو الكوسة اليوم بنحو 3.87%، ليسجل نحو 13.41 جنيه في المتوسط.

سعر الطماطم اليوم

- تراجع سعر الطماطم اليوم بنحو 1.67%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 10.58 جنيه.

- تراجع سعر كيلو البطاطا اليون بنحو 3.21%، ليسجل في المتوسط نحو 7.54 جنيه.

- تراجع سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم بنحو 6.17%، ليسجل في المتوسط نحو 7.75 جنيه.

اقرأ المزيد:

انخفاض أسعار البصل اليوم في الأسواق.. اعرف التفاصيل

أسعار البصل والخضروات اليوم الجمعة 15-12-2023 في الأسواق

أسعار البصل والخضراوات اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

أسعار البصل في سوق العبور اليوم.. فرصة للشراء

تراجع أسعار البصل والبطاطس في الأسواق اليوم.. بكام الكيلو؟
بقلم سعيد رمضان