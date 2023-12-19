انخفاض أسعار البصل و9 أصناف خضروات اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام

انخفضت أسعار البصل اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، وعدد من الخضراوات في مصر بمختلف الأسواق، بشكل ملحوظ، خلال تعاملات اليوم وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

وتراجعت أسعار البصل اليوم الثلاثاء 19- 12- 2023، في الأسواق المصرية، حيث انخفض سعر كيلو البصل الأحمر بنحو 2.4 جنيه، ليسجل في المتوسط نحو 28.73 جنيه، وتستعرض«الوطن»، في السطور التالية، أسعار البصل والخضروات بأنواعها المختلفة اليوم، بحسب أخر تحديثات الأسعار المعلنة علي بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو البصل اليوم

- سجل سعر كيلو البصل الأحمر اليوم في المتوسط نحو 28.73 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 2.4 جنيه.

- تراجع سعر كيلو البسلة اليوم بنحو 1.76%، ليسجل في المتوسط نحو 26.81 جنيه.

- تراجع سعر كيلو الخيار الصوب اليوم بنحو 5.5%، ليسجل في المتوسط نحو 12.41 جنيه.

- تراجع سعر البطاطس اليوم بنحو 4.65% ، ليسجل في المتوسط نحو 17.84 جنيه.

- تراجع سعر الليمون البلدي اليوم بنحو 13.18%، ليسجل في المتوسط نحو 13.96 للكيلو.

- تراجع سعر كيلو الكوسة اليوم بنحو 3.87%، ليسجل نحو 13.41 جنيه في المتوسط.

سعر الطماطم اليوم

- تراجع سعر الطماطم اليوم بنحو 1.67%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 10.58 جنيه.

- تراجع سعر كيلو البطاطا اليون بنحو 3.21%، ليسجل في المتوسط نحو 7.54 جنيه.

- تراجع سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم بنحو 6.17%، ليسجل في المتوسط نحو 7.75 جنيه.