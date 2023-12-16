انخفاض أسعار البصل اليوم في الأسواق.. اعرف التفاصيل

انخفضت أسعار البصل اليوم السبت، في مختلف الأسواق، وتتوفر جميع أنواع السلع من الخضراوات والفاكهة، بشكل جيد في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البصل اليوم

وتراجع سعر البصل اليوم السبت، بالنسبة للمستهلك، إذ انخفض سعر كيلو البصل الأحمر بنحو4.9%، ليسجل الآن نحو28.32 جنيه، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار أبرز أنواع الخضروات اليوم، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

- تراجع سعر كيلو البصل الأحمر بنحو 4.9 %، ليسجل في المتوسط نحو 28.32 جنيه.

- سجل سعر البصل الأبيض اليوم في المتوسط نحو 27 جنيها، للكيلو.

- سجل سعر البصل الآخر اليوم في المتوسط نحو 2.84 جنيه للرابطة، بتراجع 3.17%.

- سجل سعر كيلو البامية اليوم في الأسواق نحو 38.63 جنيه، في المتوسط.

- سجل سعرالفاصوليا الخضراء اليوم في المتوسط نحو 16.94 جنيه للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

- سجل سعر كيلو البنجر اليوم في المتوسط نحو 14.69 جنيه، بتراجع 0.2%.

- سجل سعر كيلو الخبيزة اليوم في المتوسط نحو 6.89 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللفت اليوم في المتوسط نحو 7.13 جنيه.

- سجل سعر كيلو القلقاس اليوم في المتوسط نحو 21.23 جنيه.

- سجل سعر الجزر الأصفر بعرش اليوم في المتوسط نحو 13.5 جنيه للكيلو.