«صحة كفر الشيخ»: تشكيل لجنة لمتابعة الخدمات الطبية في وحدة غرب تيرة

أكدت الدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية، بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، تشكيل فريق طبي تحت رئاستها، يضم كلا من الدكتور حمادة عبد الرحمن، مدير إدارة الحامول الصحية، وفريق إشراف الرعاية الأساسية، وإشراف التمريض، وذلك للمرور على وحدة طب الأسرة بغرب تيرة، التابعة لمركز الحامول، لمراجعة ومتابعة جميع أعمال الخدمات التي تقدمها الوحدة للمواطنين.

تطبيق معايير اعتماد المنشآت

وأوضحت مدير إدارة الرعاية الأساسية، في بيان، أنه تم عمل اختبار للوحدة كنموذج تطبيق معايير اعتماد منشآت، ضمن أولويات الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة في وزارة الصحة والسكان، بما يصب في مصلحة المرضي المترددين عليها.

كوادر بشرية مدربة وأجهزة طبية حديثة

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة كفر الشيخ، بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بالمستشفيات الحكومية، مع ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مدراء المستشفيات لحركة العمل علي مدار الساعة، وتوفير كافة السبل لخدمة المرضي، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية إلي مستوي القمة، موضحاً أننا لدينا منظومة طبية من كوادر بشرية مدربة علي مستوي عالي، وكذلك تجهيزات طبية وفق أحدث تقنية عالمية، لما توفره الدولة المصرية للمنظومة الصحية من إمكانيات فائقة.