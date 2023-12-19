مصرع عقيد وإصابة آخر جراء تحطم طائرة عراقية شمال البلاد

لقى ضابط بالجيش العراقي، مصرعه وأصيب آخر في حادث سقوط طائرة، بسبب عطل فني، في مدينة طوز خورماتو شمالي العراق.

وكشفت وزارة الدفاع العراقية تفاصيل الحادث، وقالت إن الطائرة التي أقلعت من «مطار حليوة» كانت تنفذ خطة أمنية لانتخابات مجالس المحافظات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وصباح أمس الاثنين، انطلقت الانتخابات المحلية العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة 39 تحالفاً و29 حزباً و5 آلاف و906 مرشحا تنافسوا على 275 مقعداً للمجالس المحلية في 15 محافظة، منها 70 مقعداً مخصصة حصرياً للنساء وفق نظام الحصص، فيما أعلنت «مفوضية الانتخابات» العراقية، أن نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41%.

سوء الأحوال الجوية

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان، إن حادث تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي، جاء نتيجة خلل فني بسبب سوء الأحوال الجوية. ويوم الجمعة الماضي، ألغت السلطات، نحو 15 رحلة جوية في «مطار أربيل الدولي»شمال العراق بسبب الضباب، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

وأضافت الدفاع العراقية، في بيان، أن أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال نقل لتشكيل مكون من طائرتين «بيل مدني» حدث خلل فني بإحدى الطائرات مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إصابة نقيب طيار جراء الحادث

وأدى تحطم الطائرة العراقية، إلى مصرع العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان.