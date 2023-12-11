عاجل.. تحطم طائرة أمريكية مقاتلة من طراز «إف - 16» في كوريا الجنوبية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وكالة رويترز بتحطم طائرة أمريكية F-16 أثناء مهمة تدريبية بكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية، اليوم الاثنين، أن طائرة من طراز «F-16» تحطمت أثناء المشاركة في مهمة تدريبية في دولة كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق تحطمت طائرة عسكرية أمريكية علي متنها 6 أشخاص في البحر غربي اليابان، مما أدي إلى مقتل أحد أفراد الطاقم على الأقل وبقي 2 على الأقل من المنقذين من المياه غير واضحة.

وحينها قال خفر السواحل الياباني، أنه عثر علي ما يبدو أنه حطام من طائرة الأسوبري V-22 وشخص واحد، تم التأكيد لاحقًا أنه لقي مصرعه على بعج 3 كيلومترات من جزيرة ياكوشيما.

ووفقًا لممثل تعاونية صيد محلية، تم العثور على ثلاثة أشخاص في المياه المحيطة بعدما تحطمت قوارب الصيد في المنطقة، وحالتهم لا تزال غير معروفة.