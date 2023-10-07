مصرع 3 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في كندا

أسفر حادث تحطم طائرة صغيرة في مدينة تشيليواك، الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق فانكوفر غربي كندا، عن مصرع 3 أشخاص، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي» الكندي.

والطائرة المنكوية من طراز «بايبر بي أيه 34 سينيكا» ذات محركين، فيما قالت وسائل إعلام كندية، إن الطائرة تحطمت خلف فندق بالقرب من مطار بالمدينة.

بدورها، قالت قناة «سي تي في» الكندية، إن الطائرة سقطت في منطقة غابات بالقرب من فندق «تشيليواك موتور إن»، الذي يقع على بعد حوالي كيلومتر واحد من مطار تشيليواك المحلي.

وأضافت «سي تي في» الكندية، أن الطائرة مسجلة لدى شركة «سكاي كويست للطيران»،وهي مدرسة طيران تعمل من مطار لانجلي الإقليمي.