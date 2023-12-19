الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد الكرنك الخميس المقبل

تحتفل الأقصر بظاهرة فلكية سنوية فريدة تتمثل في تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس في معابد الكرنك، وذلك في تمام الساعة السادسة صباح يوم 21 ديسمبر الجاري حتى الثامنة صباحاً، وهو اليوم الذي يواكب بدء فصل الشتاء رسمياً، وهو أيضاَ بداية فصل الإنبات عند المصرى القديم، وهى ظاهرة تعكس عظمة قدماء المصريين ودرايتهم بعلوم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق وحركة الأجرام السماوية، وفقا لبيان صادر عن محافظة الأقصر.

التعامد على مدار الجدي

وأوضح البيان، أن ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك تكون فيها الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء، وتكون متعامدة على مدار الجدي، ويتم رصد الظاهرة فى يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق.

تحديد أنواع المحاصيل

وبحصب بيان المحافظة، تثبت هذه الظاهرة السنوية عظمة قدماء المصريين لتشيدهم المعابد مواجهة للشمس وفى هذا اليوم ستتعامد فى معبدي الكرنك والدير البحري بالأقصر على وجه الإله آمون، مما يشير إلى مناسبة خاصة تخص هذا الإله، ما يؤكد أن تشييد المعابد مرتبطاً بظواهر طبيعية وتغييرات الفصول وبالمواسم الزراعية، فكانت بمثابة رسائل يرسلها المعبد للمزارعين لتحديد أنواع المحاصيل.

وأشار بيان المحافظة إلى أن الشمس تتعامد على محور المعبد بمجرد شروقها وترتفع فى مركز البوابة الشرقية للمعبد والتى تقع على خط واحد مع البوابة الغربية، وتضيئ الشمس فى هذا اليوم تمثال الإله آمون وزوجته الإلهة موت، إذ يحتضن أحدهما الآخر فى وضع الجلوس والمصنوعين من حجر الألباستر والمتجهين بوجههما نحو الشرق، كما أن الشمس فى هذا اليوم تدخل إلى قدس الأقداس وتضيئ القاعدة الحجرية التى كان يقف فوقها فى الأصل تمثال الإله آمون رع رب الكرنك، وتضيئ الشمس أيضا موائد القرابين المقامة على خط واحد بطول محور المعبد والمصنوعة من حجر الألباستر والتى تنتمي إلى عصور فرعونية مختلفة.