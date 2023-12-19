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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023

كتب:

وائل فايز
09:27 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
التعامل مع مخالفات البناء

التعامل مع مخالفات البناء

بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، جار العمل على وضع اللائحة التنفيذية حاليا وبمجرد صدورها يتم تطبيق القانون وفتح باب التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد.

هدية الرئيس للمصريين 

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 هو هدية الرئيس للمصريين، لافتا إلى أنّ تطبيق قانون التصالح يبدأ في العام الجديد، وجار وضع اللائحة التنفيذية للقانون لإنجازها بشكل سريع ودقيق.

وتوقّعت المصادر، الانتهاء من اللائحة بعد انتهاء الجهات المختصة منها في فبراير المقبل، وسيتم فتح باب التصالح وتلقي الطلبات بقرار من مجلس الوزراء لمدة تستمر 6 أشهر أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات تصالح وينطبق عليهم القانون.

المادة الرابعة من قانون التصالح 

وأشار إلى أنّ قانون التصالح الجديد في المادة الرابعة نص على إصدار مجلس الوزراء بعد موافقته اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار القانون بناء على عرض مشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.

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الرئيس السيسي يُصدر قانون التصالح في مخالفات البناء

مصادر تكشف موعد التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.