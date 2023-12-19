فيلم أولاد حريم كريم يحقق إيرادات بقيمة 300 جنيه خلال 24 ساعة

تذيّل فيلم «أولاد حريم كريم» للمخرج علي إدريس، قائمة إيرادات الأفلام المتنافسة في دور العرض أمس الاثنين.

إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إنّ فيلم «أولاد حريم كريم» حقق أمس 299 جنيها فقط، ما يجعله عرضة للسحب من دور العرض خلال الأيام المقبلة.

أحداث أولاد حريم كريم

تدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم، حول علاقة حب بين «كريم حسين» الذي جسد دوره الفنان تيام قمر، و«آيلا» وجسدت دورها الفنانة رنا رئيس، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها الذي يجسد دوره الفنان مصطفى قمر، أنّ العريس ابن زميلته وحبيبته السابقة «مها».

أبطال أولاد حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشري، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر وكريم كريم، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.