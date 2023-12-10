فيلم أولاد حريم كريم مهدد بالسحب من السينمات بعد 14 أسبوعا في دور العرض

تذيّل فيلم أولاد حريم كريم، قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، حيث جاء في المركز العاشر والأخير، وجاءته إيراداته أمس بـ1019 جنيهًا فقط، ما يجعله مهددًا بالسحب والرفع من جميع دور العرض في الأيام المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم أفلام رأس السنة، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وعلى مدار 14 أسبوع عرض في السينما، جاء إجمالي إيرادات فيلم أولاد حريم كريم بـ8 ملايين و327 ألف جنيه، وتصدر قائمة الإيرادات فيلم شماريخ بطولة أسر ياسين وأمينة خليل، والذي حقق نحو 5 ملايين جنيه إيرادات في 3 أيام عرض بالسينما.

أبطال أولاد حريم كريم

ويقود بطولة فيلم أولاد حريم كريم، مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

قصة الفيلم

وتدور قصته في إطار لايت كوميدي بعد مرور 18 عامًا من عرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم، حيث تدور الأحداث الجديدة بعد وفاة زوجة كريم والتي تركت له طفلة صغيرة أصبحت شابة فيما بعد، وتقع في غرام شاب يكتشف أنّه ابن صديقة والدها.