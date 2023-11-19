فيلم أولاد «حريم كريم» يحتل المركز السابع في إيرادات دور العرض.. كم حقق؟

حقق فيلم أولاد «حريم كريم» إيرادات في شباك تذاكر قدرت بـ3 آلاف و447 جنيها خلال يوم، وجاء بالمركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما الذي يضم 10 أفلام، وفي المراكز الخمسة الأولى أفلام «بلوموندو، وفوي فوي، وش في وش، والعميل صفر، والخميس اللي جاي»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم أولاد حريم كريم، على مدار 11 أسبوع عرض بنحو 8 ملايين و260 ألف جنيه، ويعد بمثابة الجزء الثاني واستكمال لقصة فيلم حريم كريم الذي عرض عام 2005.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم، بعد مرور عدة سنوات ووفاة زوجة كريم، ويجسد دوره مصطفى قمر التي تركت له ابنتهما الوحيدة وأصبحت شابة، وتقع في غرام أحد الشباب، ليكتشف كريم أنه ابن صديقته السابقة، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، بشرى، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.