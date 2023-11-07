5 آلاف جنيه إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم» خلال 24 ساعة

تراجع فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة الفنان مصطفى قمر، في شباك التذاكر، ليحتل المركز الثامن وقبل الأخير في قائمة الإيرادات، ويُصبح مهددًا بالرفع من دور العرض، حال تراجع إقبال الجمهور عليه.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان صحفي، إنّ فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة الفنان مصطفى قمر، حقق أمس الاثنين، 5438 جنيهًا فقط، ليقترب إجمالي ما حققه من إيرادات أكثر من 8.15 مليون جنيه، وذلك من طرحه 10 أسابيع تقريبًا.

أبطال وأحداث فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

تدور قصة فيلم «أولاد حريم كريم»، بعد مرور نحو 18 عامًا، من وفاة زوجة كريم يقوم بدوره مصطفى قمر، التي تركت له طفلة صغير، تمر السنوات وتقع الشابة في حب أحدهم، وتتصاعد القصة في إطار لايت كوميدي.