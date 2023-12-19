«الإنجيلية المشيخية» تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات: أمنياتنا بمواصلة النجاح

قدّم سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر- بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية، متمنين له النجاح والتوفيق ليواصل مشروعه الحضاري الذي يستهدف خير البلاد وبناء نهضتها الحديثة، وليكمل مسيرة العطاء المتجدد والخلّاق.

وذكرت الكنيسة الإنجيلية المشيخية في بيانها: «نهنئ الشعب المصري العظيم الذي قدّم ملحمةً رائعة مُحققِا نسبة مشاركة غير مسبوقة، عبّر فيها عن تأييده للرئيس، ودعمه الكبير لسياساته الحكيمة».

الانتخابات الرئاسية 2024

وتابعت: «لم يكن غريبًا أن تخرج حشود الشعب المصري معبّرة عن امتنانها لجهوده المضنية في فترة مليئة بالتحديات والصعاب، ولكنها عامرة أيضًا بالمزيد من الإنجازات»، موضحة أنّ الشعب اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أسس مجتمعا يتسم بالأمن والأمان وسط منطقة ملتهبة، مليئة بالصراعات والاضطرابات.

وأضافت: «قاد الرئيس بحكمة ملف العلاقات الخارجية، ومهد الطريق لإرساء علاقات متوازنة مع كل القوى الدولية من منطلق وطني أصيل، كما عمل على توفير العدالة والحماية الاجتماعية للطبقات المحتاجة، وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك بين فئات الشعب المصري».

وأتمّت: «كانت الانتخابات الرئاسية في مصر استفتاءً شعبيًا حقيقيًا على دعم القيادة السياسية للمضي قُدمًا في طريقها نحو نهضة حقيقية في بلادنا العزيزة».