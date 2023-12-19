باحث سياسي: خطاب السيسي بعد الفوز بالرئاسة يقدّم خارطة طريق للمستقبل

قال مصطفى عبدالله باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تضمّن عدّة رسائل مهمة، ترسم شكل المستقبل القريب والبعيد للدولة المصرية.

وأضاف عبدالله في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي تناول العملية الانتخابية وكيف تمت على نحو يسير وسلس رغم العدد الضخم وغير المتوقع الوصول إليه على مستوى المشاركة في الانتخابات بواقع 66.8% من إجمالي المصريين الذين لديهم حق التصويت، مشددًا على أنّها نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية.

وتابع الباحث، أنّ الرئيس السيسي تناول المهدد الأخطر في المنطقة حاليا وهو الحرب الغاشمة على قطاع غزة التي تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر وتهدد القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الراسخ من تحقيق مبدأ السلام في المنطقة والوصول بالقضية الفلسطينية إلى حلها العادل المنصوص عليه دوليا، والتأكيد بشكل لا يدع مجالا للشك أنّ الأمن القومي لمصر غير قابل للمساس أو أي مناورة سياسية من أي طرف.