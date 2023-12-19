تسليم 130 وحدة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة أول يناير

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز مدينة المنصورة الجديدة يستعد لتسليم 130 وحدة سكنية في المدينة، ضمن مشروع «جنة»، لمدة 4 شهور تبدأ من يوم 1 يناير 2024 ويستمر حتى 22 أبريل.

وقال محمد الغمراوي رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه يجري تسليم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الفاخر «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة، وفقا لمواعيد وجدول ثابت، إذ يجري التسليم من خلال موقع الهيئة من هنا

وأضاف أنه سيبدأ التسليم بداية من 1 يناير وتستمر كالتالي:

- 1 يناير تسليم العمارة رقم 9 و10، و2 يناير تسليم العمارة رقم 11 و12، و3 يناير تسليم العمارة رقم 13 و14، و4 يناير تسليم العمارة رقم 15 و16، و5 يناير تسليم العمارة رقم 17 و18، و6 يناير تسليم العمارة رقم 19 و20، و7 يناير تسليم العمارة رقم 21و22، و8 يناير تسليم العمارة رقم 23 و24، و9 يناير تسليم العمارة رقم 25 و26، و10 يناير تسليم العمارة رقم 27 و28.

- يوم 11 يناير تسليم العمارة رقم 29 و30، يوم 12 يناير تسليم العمارة رقم 31 و32

ويستمر التسليم وفقا للجدول التالي:

وجرى تخصيص بعض الأيام من أجل المتخلفين عن موعد تسليم العمارات والوحدات المحددة وهي:

- الخميس 18 يناير

- الخميس 1 فبراير

- الخميس 15 فبراير

- الخميس 29 فبراير

- الخميس 14 مارس

- الخميس 21مارس

- الخميس 4 أبريل