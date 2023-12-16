جامعة المنصورة الجديدة تنظم ندوة عن دور الشباب في مواجهة التحديات الثلاثاء المقبل

تستعد جامعة المنصورة الجديدة في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان «دور شباب الجامعات في مواجهة تحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، بمدرج 1 مبنى 5، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة مساء.

وبحسب بيان الجامعة، من المقرر أن يلقي المحاضرة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت إشراف الدكتور سامي عبد الكريم، مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية.

إعلاء قيم حقوق الإنسان وحمايتها

وتأتي الندوة في ظل سعي جامعة المنصورة الجديدة لإنجاح تلك المجهودات من خلال دعم أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الانسان، والذي يبذل جهدا وطنيا مقدرا في سبيل إعلاء قيم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها سعيا إلى تفجير الطاقات وغرس وتحقيق الانتماء الوطني لدى كافة فئات المجتمع وبخاصة الشباب منهم.

تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان

وأشارت جامعة المنصورة الجديدة إلى رغبة الجامعة في المساهمة في تحقيق رسالة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع على طلبة الجامعة، من خلال التعاون مع المجلس في إقامة الندوات العلمية والتثقيفية، للتعريف بقيم وحقوق الانسان من منظور الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذها.