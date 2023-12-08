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المنصورة الجديدة تعلن موعد القرعة لوحدات مشروعي «جنة» و«سكن مصر»

كتب:

ريهام مصطفى
09:41 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
القرعة العلنية للوحدات السكنية بالمنصورة الجديدة

القرعة العلنية للوحدات السكنية بالمنصورة الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، موعد ومكان إجراء القرعة العلنية لعدد من الوحدات السكنية بمشروعي «جنة وسكن مصر».

موعد ومكان القرعة العلنية للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة

وبحسب الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، ستعلن القرعة العلنية لعدد من الوحدات السكنية والتي يبلغ عددها 288 وحدة بمشروعي «جنة وسكن مصر» بمدينة المنصورة الجديدة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة من يوم 15 شهر أكتوبر الماضي وحتى 14 نوفمبر الماضي، وسيتم إعلان القرعة يومي الثلاثاء والأربعاء، 26 و27 ديسمبر الجاري، في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة.

الفرق بين مشروعي جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة 

وكشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن الفرق بين مشروعي سكن مصر وجنة كالتالي:

مشروع جنة

- العمارة أرضي وخمسة أدوار بها مصعد كهربائي.

- محاط بسور وأمن للحراسة ،وبه حمامات سباحة وحضانة ومنطقة كاملة لخدمات سكان الكمبوند.

- سعر المتر كاش 9 آلاف جنيه، ومتاح أقساط على 3 و5 و7 و10 سنوات محملة بالفوائد. 

- تطل من الناحية البحرية على ڤلل ثم البحر، وتطل من الناحية القبلية على عمارات سكن مصر.

مشروع سكن مصر

- العمارة أرضي وخمسة أدوار، بها مصعد كهربائي، والمساحات «106، 115، 117،118» مترا.

- عمارات منفصلة

- سعر المتر كاش 7720 جنيها، ومتاح أقساط على 3 و5 و7 و10 سنوات محملة بالفوائد.

- تطل من الناحية البحرية على كمبوند جنة، ومن الناحية القبلية على الطريق الدولي الساحلي ومدخل المدينة.

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بقلم ريهام مصطفى