تنظيم الملتقى العلمي الثاني للميكروبيولوجيا في صيدلة المنصورة الجديدة

أعلن الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة عن تنظيم كلية الصيدلة بالجامعة الملتقي العلمي الثاني للميكروبيولوجيا العامة والمناعة بصيدلية المنصورة الجديدة.

ملتقى علمي داخل صيدلة المنصورة الجديدة

وأشارت جامعة المنصورة الجديدة في بيان لها إلى أن الملتقى جاء تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية وريادة الدكتور ناهد محمود عبد العزيز العناني عميد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة وإشراف الدكتور إيمان سعيد عبد الخالق مدير برنامج دكتور الصيدلة، إذ جاء الملتقى بتنظيم من طلاب المستوي الثاني.

وأضاف «الخولي»، أن فعاليات اليوم الملتقى جاءت حول الآتي:

- البكتريا المفيدة وتطبيقاتها واستخداماتها في التطبيقات العلاجية

- تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية مثل بعض الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض السرطانية وبعض أمراض الفم واللثة، واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها من التطبيقات.

وأكد أنه خلال فعاليات اليوم استخدم الطلاب عدة وسائل التي من شأنها تنمية مهارات الطلاب و تعزيز قدراتهم على التواصل والتقديم الفعال.