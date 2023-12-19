بقيمة 94 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة خلال أيام

كشف الموقع الرسمي للبنك المركزي، عن اعتزامه طرح أذون خزانة بقيمة 94 مليار جنيه خلال يومي الخميس 21 ديسمبر 2023 والأحد 24 من نفس الشهر، إذ يبلغ إجمالي قيمة الطرح لليوم الأول 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين تبلغ قيمة الأول 19.500 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الثاني 27 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

قيمة الطرح لليوم الثاني

وبحسب بيانات المركزي فإن قيمة الطرح لليوم الثاني تبلغ 47.5 مليار جنيه من خلال طرحين، الأول قيمته نحو 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن أذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات، مشيرا إلي أن اذون الخزانة هي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.

وأوضح «شعيب» لـ«الوطن»، أن البنك المركزي يطرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، حيث أن الحكومة تلجأ إلى طرح أذون الخزانة لتدبير احتياجاتها الانفلاقية العاجلة للوزارات والهيئات الأخرى.